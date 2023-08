Colégio militar pune alunos com nudez e provoca escândalo no Peru

Os alunos, menores de idade, foram punidos e forçados a ficar enfileirados por 20 minutos, nus e descalços, assegurou Fokws

O diretor do Colégio Militar Leoncio Prado foi destituído por forçar um grupo de alunos a posar nus e descalços ao ar livre, em um suposto castigo disciplinar, informou o Ministério da Defesa do Peru nesta sexta-feira (11).

“O ministro @JChavezCresta determinou que o @EjercitoPeru efetue imediatamente as medidas corretivas no caso, inclusive a substituição do diretor do Colégio Militar Leoncio Prado”, anunciou o ministério pela rede social X, antigo Twitter.

O caso veio à tona após a divulgação de uma foto que mostra pelo menos nove alunos sem roupas em um pátio do colégio na noite de quinta-feira, segundo a publicação feita nas redes sociais pela jornalista Jacqueline Fokws.

Os alunos, menores de idade, foram punidos e forçados a ficar enfileirados por 20 minutos, nus e descalços, assegurou Fokws. “Esta prática (…) atenta contra a proteção constitucional aos menores de idade”, reagiu o Ministério da Defesa.

O Colégio Militar Leoncio Prado tem protagonismo na obra de Mario Vargas Llosa. O Nobel de Literatura estudou neste colégio por dois anos no ensino médio (1950,1951) e sua experiência o marcou para sempre, servindo-lhe de subsídio para escrever seu emblemático e consagrado primeiro romance, “A Cidade e os Cachorros’ (1963).

A Defensoria do Povo também reagiu e anunciou que supervisiona a instituição militar “para verificar a situação dos alunos e se são cumpridas normas sobre bons-tratos, prevenção e atenção à violência escolar”. O Colégio Militar Leoncio Prado fica em Lima e existe há 89 anos.

