Cobra fica colada em fita dupla face e mobiliza resgate

Uma falsa-coral que ficou colada em um fita dupla face precisou ser resgatada no banheiro de uma casa em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

A cobra, que não é venenosa, estava presa no forro de PVC da residência. O resgate aconteceu na sexta-feira (18), no bairro Amizade, informou o especialista.

Após retirar o animal do forro, Raboch levou a cobra para o veterinário, onde foi desprendida da cola. A serpente não sofreu lesões e, no final do dia, pôde ser devolvida à natureza.

“Chegando lá, o Igor [veterinário] utilizou óleo mineral, que ajuda a desprender, descolando o animal da fita. Durou cerca de 10 a 15 minutos até a gente conseguir remover o animal totalmente”, narrou no vídeo.

Falsa-coral (Erythrolamprus aesculapii)



Amplamente distribuída no Brasil, a Erythrolamprus aesculapii é uma das 52 espécies de serpentes não peçonhentas que apresentam o padrão coralino ou então a cor vermelha em sua coloração e são chamadas de falsas-corais.

Comum em diversas regiões brasileiras, os indivíduos apresentam atividade diurna e terrícola. Quando adultos, alimentam-se de outras cobras e, quando jovens, predam pequenos lagartos.

Como forma de defesa, a falsa-coral pode achatar o corpo e enrodilhar a cauda – comportamento também realizado por corais-verdadeiras.

Não peçonhenta, a serpente não está envolvida com acidentes graves, mas ainda oferece risco ao humano. Portanto, em caso de ataques, é necessário recorrer a postos de atendimento para ser medicado com uma dose do soro específico.

O que fazer em caso de picada?



Caso seja picado por uma cobra, não se deve amarrar o local. O torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação;



Não se deve cortar o local, fazer perfurações ou sucção;

O local da picada deve ser lavado com água e sabão;



A vítima deve ser levada o mais rápido possível ao hospital;



É importante tentar identificar a serpente (pode ser por foto, se possível) pois isso facilitará para escolha do soro antiofídico a ser aplicado.



Onde ligar?



Caso encontre uma cobra, a orientação é entrar em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190).

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo.



Dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros podem ser esclarecidas com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.