Curva de juros fecha mais com dólar fraco e exterior positivo

Os juros futuros engatam mais uma sessão de baixa em toda a curva, acompanhando o dólar e em dia de exterior positivo

Após caírem na segunda-feira, 21, os juros futuros engatam nesta terça-feira, 22, mais uma sessão de baixa em toda a curva, acompanhando o dólar e em dia de exterior positivo, com juros dos Treasuries também recuando. A indefinição fiscal e o leilão do Tesouro de NTN-B e LFT (11 horas), no entanto, podem limitar esse movimento.

Às 9h36, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,19%, de 13,25%, e o para janeiro de 2025 recuava para 13,46%, de 13,54% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2024 recuava para 14,18%, de 14,26% no ajuste de ontem.

Estadão Conteúdo