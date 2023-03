Cobra é encontrada em clube em Caldas Novas

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ação foi rápida, a cobra não apresentava ferimentos e foi solta em uma mata

Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro de comprimento foi resgatada em um clube de Caldas Novas GO, na tarde do último sábado (18). Um funcionário do local encontrou o animal silvestre e acionou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de bombeiros, a cobra provavelmente estava em busca de bichos para se alimentar, já que o local fica mais próximo da mata. Entretanto, a jiboia caiu dentro de um tambor e o funcionário a encontrou.



Segundo o tenente Fabio Mesquita, a cobra estava nervosa, mas o resgate foi tranquilo. Ele explicou que primeiro a pegaram com ajuda do pinção para réptil e em seguida seguraram com a mão para não machucar a jiboia.

“A gente segura a cabeça dela e pega com a pinça. Depois com a mão para ela não ficar se debatendo e não correr o risco de se machucar”, explicou.