Cobra dormideira rara de ser vista é resgatada em para-brisa de carro em SC

O biólogo Gilberto Duwe, há cerca de um mês, resgatou uma cobra dormideira rara, da espécie Dipsas indica, no para-brisa de um carro

O biólogo Gilberto Duwe, há cerca de um mês, resgatou uma cobra dormideira rara, da espécie Dipsas indica, no para-brisa de um carro em Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. Ele contou em publicação em redes sociais, que as mais comuns são da espécie Dipsas neuwiedi, e a do resgaste não é venenosa.

“Provavelmente, ela tinha entrado no motor. A pessoa foi até o supermercado. Quando estacionou, a cobra foi tentar sair e ficou enrolada no para-brisa”, relatou.

Os seguranças do supermercado entraram em contato com a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), onde o biólogo trabalha. A cobra foi solta em uma área de mata longe de residência, informou o biólogo.

Das 116 serpentes do grupo das dormideiras resgatas pela Fujama em 2021, três eram da espécie Dipsas indica. Esse animal de alimenta de caracóis e lesmas.