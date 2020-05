Cinco pessoas são presas por estupro coletivo

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (8), cinco homem foram presos por estuprar duas irmãs de 9 e 12 anos , em Campo Grande. De acordo com a polícia, o estupro coletivo aconteceu depois dos suspeitos embriagarem as meninas.

Após denúncia anônima, os agentes foram até o local do crime que ocorreu na casa de um idoso de 72 anos. Um menor de idade e outros três homens de 43, 26 e 21 anos participaram da violação. De acordo com depoimento das irmãs, a garota de 12 anos ficou embriagada e teve que ser levada ao hospital da cidade. A menina de 9 anos afirmou que fingia estar bêbada e se recusou a beber com os homens.

O homem de 43 anos e o idoso foram autuados por fornecer bebida alcoólica a menores de idade. O de 21 anos alegou que não participou do crime e foi liberado depois de prestar depoimento. O menor e o jovem de 26 anos foram enquadrados no estupro.

A polícia investiga ainda a participação de outro homem que fugiu do local.