Cinco pessoas morrem após avião cair em rodovia nos EUA

Nenhum veículo foi atingido pela aeronave

Em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte de pelo menos cinco pessoas. O acidente ocorreu nas proximidades de uma rodovia movimentada, onde os destroços da aeronave foram vistos em chamas.

O momento da queda foi visto por vários motoristas que passavam pela região no momento do acidente, embora nenhum veículo tenha sido atingido pela aeronave.

Antes do acidente, o piloto do avião reportou um problema mecânico ao aeroporto de Nashville, solicitando um pouso de emergência. Infelizmente, apesar dos esforços para evitar o pior, a aeronave caiu a uma distância de aproximadamente 5 km do aeroporto.