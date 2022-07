Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-324

Na quinta, 07, cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão no KM-10 da BR-324

Na noite de quinta-feira, 07, cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão no KM-10 da BR-324, em um trecho na cidade de Tanquinho, que fica a cerca de 150 quilômetros de Salvador. Entre as vítimas está um bebê de dois meses.

No carro estavam o ex-candidato a vereador Adailton de Brito Lima, 38 anos, conhecido como Adailton Serralheiro, a esposa dele, Mariana Sacramento Gomes Lima, e o filho do casal, Moisés Sacramento Gomes Lima, que tinha apenas dois meses.

Também estavam no veículo a irmã do ex-candidato a vereador, Maria Brito de Lima, 47 anos, e a mãe dele, Faustina Brito de Lima, 73 anos. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são moradoras do município de Candeal. Eles saíram de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, e seguiam para casa. O veículo da família ficou destruído.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente, nem se a pista foi interditada.

Os corpos das vítimas foram retirados das ferragens por equipes da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses e do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.