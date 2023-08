China anuncia descoberta de caso de espionagem em favor dos EUA

O Ministério da Segurança do Estado conduziu uma investigação minuciosa e identificou o indivíduo em questão como Zeng, de 52 anos

As autoridades chinesas revelaram hoje que, em um recente desdobramento, um cidadão chinês foi identificado como parte de um esquema de espionagem, no qual ele teria repassado informações confidenciais à Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos, em troca de compensações financeiras.

“Após uma análise abrangente, as autoridades de segurança do estado obtiveram evidências substanciais das atividades de espionagem conduzidas por Zeng. De acordo com os procedimentos legais, medidas corretivas foram adotadas para neutralizar os danos o mais rapidamente possível”, declarou o ministério em um comunicado oficial.

O comunicado esclarece que o indivíduo suspeito foi enviado à Itália para prosseguir com seus estudos, onde posteriormente entrou em contato com um agente da CIA. Através dessa relação, ele foi persuadido a compartilhar “informações sensíveis sobre as forças armadas” chinesas em troca de um “significativo montante de remuneração”, além de assistência para uma possível mudança para os Estados Unidos, junto com sua família.

