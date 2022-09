Chimpanzé usa cobertor para se proteger do frio de Curitiba

Zoológico afirma que ambiente é adaptado para animais se protegerem das temperaturas baixas

O chimpanzé Pipo, que vive desde 2020 no zoológico de Curitiba, foi protagonista de uma cena inusitada. Ele foi visto se protegendo do frio que atinge a capital paranaense com uma coberta.

Pipo chegou em Curitiba há dois anos de uma região do Brasil onde predomina o calor: o Rio de Janeiro. Ele faz companhia no zoológico com outro chimpanzé, chamado Bob.

Segundo a prefeitura, a coberta é um item que fica na área dos chimpanzés dentro do zoológico.

Cuidados no frio

Quando as temperaturas caem em Curitiba, o zoológico adota estratégias para manter os animais aquecidos. Para as aves e os primatas, há estruturas que protegem os animais das mudanças climáticas.