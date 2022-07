Cerimonialista se recusa a realizar casamento entre duas mulheres no Rio de Janeiro

Bianca e Isabella afirmam que o sonho foi atacado após um empresário recusar montar um orçamento por elas não serem mulheres heterossexuais

Na última quinta-feira, 07, um casal de lésbicas se chocou com a atitude de um cerimonialista no Rio de Janeiro. Bianca dos Santos Ventura, de 23 anos, e Isabella Santiago Pereira, de 21 anos, afirmam que o sonho do matrimônio foi atacado após um empresário recusar montar um orçamento por elas não serem mulheres heterossexuais.

Isabella afirma que encontrou o serviço de Omar Zaracho, quando procurava por casamentos completos no litoral. Ao ver as fotos dos casamentos feitos por ele, achou bonito e entrou em contato. Quando foi conferir a resposta, descobriu que o mesmo tinha negado, pois não realizava casamento homossexual.

Com a resposta, ela decidiu postar o que havia acontecido no Instagram, com o objetivo de mostrar aos amigos. E nesse momento Isabella se deu conta que Omar estava cometendo um crime.

Omar Zaracho, o cerimonialista, não oferece buffet e nem decoração para casamentos. Quando foi procurado, ele afirmou que não realiza casamentos homoafetivos e tentou se justificar.