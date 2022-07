CBMDF é acionado para Operação Petardo na Embaixada da Rússia

Na manhã desta quinta-feira, 14, o CBMDF foi acionado para realizar uma Operação Petardo na Embaixada da Rússia

Na manhã desta quinta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar uma Operação Petardo na Embaixada da Rússia.

Segundo o CBMDF, um segurança da embaixada recebeu uma ligação com ameaça de bomba no local.

Neste momento, o Bope e o Esquadrão antibombas da PMDF realizam uma varredura no local. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) solicitou aumento no perímetro de segurança do local.

Veículos do CBMDF, equipados para combater incêndios, também estão presentes no local.