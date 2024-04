Casal vê própria casa sendo vendida na internet, finge interesse e desmascara golpistas durante visita ao imóvel

Um casal de idosos, descobriu que a casa de herança da família em Mongaguá, no litoral de São Paulo, estava sendo vendida por desconhecidos na internet. Eles fingiram interesse na compra e desmascararam os golpistas durante uma visita ao imóvel. Os falsos vendedores foram presos em flagrante pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a venda da casa na Avenida Sorocabana, no bairro Agenor de Campos, foi anunciada nas redes sociais por um perfil falso criado por Pedro Alexandro Oliveira, de 41 anos. Ele e a companheira Suzana de Almeida Oliveira, de 39, conversavam com interessados dizendo que queriam R$ 115 mil pelo imóvel.

Os suspeitos foram presos por policiais civis que estavam de campana próximo ao local na tarde de quinta-feira (25). A equipe policial havia sido acionada pelos donos, que tinham combinado de visitar o imóvel como se fossem interessados na compra para flagrar os golpistas.

A idosa, de 63 anos, descobriu o golpe após ser avisada sobre a venda da casa por um conhecido que viu o anúncio em um grupo do Facebook. Em depoimento aos policiais, ela contou que a residência é uma herança da família do marido, de 73 anos. A escritura, inclusive, está no nome do pai dele.

Em depoimento, a acusada disse que a ideia de vender o imóvel foi do companheiro Pedro. Segundo ela, o homem reparou que a casa estava vazia e sugeriu que entrassem para anunciá-la e vendê-la.