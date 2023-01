Casal se hospeda em hotel por um mês e vai embora sem pagar

Segundo a polícia, o investigado pode responder por estelionato

A Polícia Militar divulgou que um idoso de 63 anos e sua esposa ficaram hospedados por um mês em um hotel e foram embora sem pagar, em Anápolis, a 55km de Goiânia. Segundo a PM, o prejuízo do Itamaraty Hotel foi de aproximadamente R$ 3 mil.

“Eles ficavam no hotel o dia inteiro. Falaram que são de Goiânia, vieram prestar um serviço e ficaram hospedados no hotel. Acabaram não pagando adiantado e fora deixando para o final, o que não podia, mas acabou que [a gerência] deixou”, disse um funcionário, que preferiu não se identificar.

Conforme o relato da PM, o casal se hospedou no hotel no dia 14 de dezembro e informou que pagaria na saída. No entanto, deixaram o local, momento em que os funcionários acionaram a polícia. O homem foi localizado e encaminhado para a delegacia na última quarta-feira (18).

O suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. O homem passará por audiência de custódia. Segundo a polícia, o investigado pode responder por estelionato.

Hospedagem



De acordo com o funcionário do hotel, a diária no quarto em que o casal estava hospedado custa entre R$ 143 e R$ 154. No entanto, os dois contrataram um pacote mensal, que tornou a diária em cerca de R$ 90.

O funcionário contou que o casal, inclusive, comprava refeições no restaurante do estabelecimento. Os valores estão inclusos no prejuízo estimado.