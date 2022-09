Casal recebe transferência de R$ 32 mil por engano, procura dono na internet e devolve o dinheiro

O monitor de turismo, João Paulo Ajala Gomes e sua esposa Elaine Pinto da Costa, receberam uma transferência, no valor de R$ 32.555,62 mil

O que você faria se recebesse uma transferência bancária de R$ 32 mil por engano? Isso aconteceu com um casal de Bonito (MS), a 283 quilômetros de Campo Grande. No dia 12 de setembro, o monitor de turismo, João Paulo Ajala Gomes e sua esposa Elaine Pinto da Costa, receberam uma transferência, no valor de R$ 32.555,62 mil.

O susto foi grande quando a mulher recebeu uma mensagem do aplicativo bancário informando o novo saldo da conta. Após se acalmarem, Elaine ficou preocupada e junto com o marido decidiu pesquisar o nome do responsável pela transferência bancária nas redes sociais.

Para a surpresa deles, o desconhecido, se tratava também de um morador do mesmo município, um farmacêutico.

Sem pensar duas vezes, o casal decidiu ir até o estabelecimento para falar sobre o engano.

“Na hora pensamos em devolver porque não era nosso”, conta João Paulo.



Segundo o casal, uma das maiores preocupações com a situação era o exemplo que dariam para a filha, de 4 anos.

“O que ela iria pensar? Iria ficar para a história que os pais roubaram o dinheiro do cara. Ficar com o que não é nosso é roubo”, ressalta.

No dia seguinte, o casal foi até o estabelecimento e contou tudo sobre o depósito a Ricardo Soler, dono do dinheiro. Ele conta que estava tomando café, quando João entrou no estabelecimento, se apresentou e contou o motivo que havia o levado até ali.

Até aquele momento, Ricardo não sabia que tinha errado a transferência.

“Aí que fui me dar conta”, diz, relembrando o passo a passo da transferência de uma conta física para a jurídica. “Honestidade igual essa está difícil, ainda mais no país que estamos vivendo”, pontua Soler.

João conta que depois de todo o esclarecimento e da devolução, o sentimento foi de dever cumprido.