Casal é preso suspeito de abandonar três crianças e sete animais

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Itanhaém, cidade localizada no litoral de São Paulo

Um homem de 47 anos e uma mulher de 30 foram detidos em flagrante pela polícia por lesão corporal, maus-tratos, ameaça e abandono de incapaz. As vítimas incluem três crianças com idades entre 13, 12 e 10 anos, além de sete animais.

Conforme informações da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Conselho Tutelar foi acionado para intervir na situação.

De acordo com relatos, o local onde as vítimas, tanto humanas quanto animais, estavam vivendo era inadequado. Os animais não tinham acesso a comida e água, e estavam expostos às condições climáticas adversas, sem abrigo para se protegerem da chuva ou do sol.

Após uma avaliação clínica, os animais foram diagnosticados com caquexia (doença que envolve perda de peso e massa muscular), desnutrição, desidratação, anemia intensa, abdômen inchado devido a verminoses, dermatites por falta de higiene e infestação de pulgas e carrapatos.

Em comunicado oficial, a prefeitura informou que os animais foram encaminhados para o Instituto Saúde Animal para Todos, onde estão recebendo tratamento adequado e se preparando para futuras adoções. Dois cachorros adultos, um macho e uma fêmea, que apresentaram boas condições físicas, já foram realocados em lares temporários.