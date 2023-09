Casal é preso por torturar criança de 7 anos em Olinda

Os atos de violência ocorriam na residência da família, situada na comunidade Ilha do Rato

Um casal, composto por uma mulher de 22 anos e seu marido de 27 anos, foi detido em flagrante por tortura contra um menino de 7 anos no bairro Jardim Atlântico, localizado em Olinda. A vítima, que é filho da mulher, apresentava ferimentos pelo corpo e, segundo testemunhas, exibia sinais de queimaduras.

A prisão ocorreu no último sábado (9), mas foi oficialmente confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (11). A Polícia Militar foi acionada em resposta a uma denúncia de maus-tratos e abandono de incapaz envolvendo o menino. Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Ao chegarem à residência, os agentes da polícia encontraram a criança com múltiplos ferimentos em seu corpo. A mãe do menino estava presente em casa e, de acordo com informações da corporação, “confirmou os acontecimentos”. Testemunhas também relataram que o casal costumava fazer a criança dormir em cima de uma caixa d’água.

Durante a prisão, os acusados foram agredidos por moradores da comunidade enquanto eram conduzidos até a viatura policial.

Ambos os indivíduos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce, localizada em Olinda. Posteriormente, foram encaminhados para a Delegacia do Varadouro, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tortura.