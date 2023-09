Instabilidade segue no RS, enquanto resto do Brasil enfrenta onda de calor

Enquanto o Rio Grande do Sul ainda tenta se reerguer após a passagem do ciclone extratropical, o resto do Brasil terá temperaturas altíssimas

Uma semana após a passagem do ciclone extratropical que deixou quase 50 mortos no Rio Grande do Sul, a chuva volta a ser preocupação no estado. Uma nova frente fria avança, espalhando nuvens carregadas e com potencial para provocar tempestades e ventos fortes.

Essas nuvens não conseguem avançar nos demais estados do Sul, que terão tempo seco e sol forte de forma predominante. As chuvas podem acontecer mais no final do dia.

Uma massa de ar quente e seco predomina sobre o Sudeste, o Centro-Oeste e o interior do Nordeste, além do Tocantins. Faz muito calor nestas áreas e poucas nuvens se formam.

Nos demais estados do Norte, o ar úmido e quente serão predominantes, permitindo a formação de nuvens de chuva em grande parte da região.

No Nordeste, o ar seco e quente predominam, deixando a maior parte da região sem condições para chuva.

Em Brasília, seguindo os demais locais do Centro-Oeste, o ar seco segue predominando. A baixa umidade do ar inibe a formação e crescimento das nuvens, e o calor segue forte. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul as temperaturas ficam em torno de 40°C, enquanto em Cuiabá pode chegar a 42°C à tarde.