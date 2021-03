Casal é preso por torturar bebê de 6 meses

Bebê foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Quietude com sete fraturas

Um casal foi preso, na madrugada desse domingo (7), por torturar um bebê de 6 meses. Segundo a Polícia Civil, um familiar dos suspeitos já havia denunciado os suspeitos em janeiro deste ano.

O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral paulista. O familiar havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, e o Conselho Tutelar apurava o caso.

Posteriormente, o bebê foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Quietude com sete fraturas. Os suspeitos alegaram que as lesões foram causadas por uma queda. No entanto, a equipe médica acionou o Conselho Tutelar, que passou a apurar o caso.

O resultado do laudo pericial feito pelo Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande apontou que a menina possuía seis fraturas na costela e uma na clavícula, causadas em diferentes momentos. Em seguida, o casal foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, um parente dos suspeito denunciou que a criança sofria agressões. O boletim de ocorrência foi registrado em 6 de janeiro.

Conforme o documento, a testemunha alegou que a criança era vista com diversas marcas e hematomas, desde 19 de dezembro de 2020. Na época, a mãe da criança havia iniciado um relacionamento com o atual companheiro.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Sede de Praia Grande. A menina está internada em um hospital, onde recebe atendimento médico.