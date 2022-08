Casal é preso por agredir idoso com pedradas na cabeça

A vítima foi internada em estado grave no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC)

Um casal foi preso, nessa segunda-feira (22), suspeito de agredir um idoso, de 64 anos, com pedradas na cabeça, no bairro Alvorada, em Cuiabá, segundo a Polícia Militar. A vítima foi internada em estado grave no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram chamados pelas testemunhas que viram os suspeitos na região do crime. Ainda não se sabe a motivação da agressão.

O idoso foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao HMC.

Os policiais fizeram rondas pelo bairro e conseguiram identificar os suspeitos. Durante a abordagem, os militares encontraram a carteira da vítima, um cartão de transporte e uma porão de substância análoga ao crack.

Os suspeitos foram conduzidos à central de flagrantes na delegacia para responderem pela agressão ao idoso.