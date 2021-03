Casal descobre que nasceu lado a lado em maternidade

Mães dos jovens notaram que já haviam se visto antes, mas não lembravam o momento específico em que teria ocorrido o encontro

A professora Courtney Mahnken, de 26 anos, e seu noivo, Nick Monguso, nasceram no mesmo hospital e ficaram lado a lado na maternidade, nos Estados Unidos. Courtney revelou a história aos seus seguidores do TikTok,

A jovem e o noivo começaram a namorar quando ambos estavam com 14 anos. Na época, as mães dos jovens notaram que já haviam se visto antes, mas não lembravam o momento específico em que teria ocorrido o encontro. Ao conversarem, ambas descobriram que estavam lado a lado na maternidade, e que os filhos nasceram com menos de 24 horas de diferença.

O casal nasceu no Hospital Kimball, em Lakewood, na Califórnia, que agora é conhecido como Monmouth Medical Center. Segundo Courtney Mahnken, os dois ficaram próximos na maternidade porque seu sobrenome começa com “Ma” e o do rapaz com “Mo”.

O casamento de Courtney e Nick está previsto para ocorrer em junho de 2022. A cerimônia já foi adiada uma vez devido à pandemia de Covid-19.