Casal de idosos sofre sequestro e tortura dentro da própia fazenda em MT

O casal foi resgatado pelas autoridades, mas os suspeitos do crime ainda não foram capturados

Um casal de idosos foi vítima de um sequestro, na quinta-feira (2) em sua própria fazenda, localizada na zona rural de Canarana, a 838 km de Cuiabá. Segundo informações da Polícia Civil, uma das vítimas foi brutalmente torturada com choques elétricos e apresentava cortes provocados por faca.

As vítimas foram mantidas em cativeiro na sede da fazenda. As investigações tiveram início após o desaparecimento de uma mulher de 38 anos, registrado no último domingo (29). As equipes policiais realizaram uma série de diligências para localizá-la, o que levou à descoberta do sequestro.

Na quinta-feira (2), os policiais descobriram que a mulher desaparecida havia sido levada para a fazenda sob a falsa promessa de realizar serviços de manicure, pelo qual receberia R$ 500 como pagamento.

Ao se aproximarem da sede da fazenda, os policiais ouviram pedidos de socorro. Dentro de um quarto, sobre a cama, encontraram o casal de idosos em estado de choque. Os idosos relataram terem sido mantidos em cárcere desde segunda-feira (30) e foram coagidos a fazer diversas transações bancárias para os suspeitos. Além disso, foram obrigados a entregar seus cartões bancários com as senhas para que os criminosos pudessem fazer saques.