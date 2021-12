Casal com 100 kg de maconha é preso

A mulher disse que buscou a droga no Mato Grosso do Sul e que receberia R$ 5 mil, para levar o entorpecente até Goiânia

Um casal foi preso na madruga da última terça-feira (28) por tráfico interestadual de drogas em Goiás. Com eles, foram encontrados cerca de 100 kg de maconha. A droga seria distribuída no próprio estado e no Distrito Federal para as festas de ano novo.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Goiás, uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) realizou a abordagem do carro do casal que transitava interestadual.

Durante a conversa, a mulher apresentou nervosismo excessivo, com informações desconexas sobre a viagem. Ao revistarem o veículo, havia um forte cheiro da droga.

O entorpecente foi encontrado dentro de duas malas. Diante do flagrante, a mulher disse que buscou a droga no Mato Grosso do Sul e que receberia R$ 5 mil, para levar o entorpecente até Goiânia, onde seria comercializada durante as festividades de final de ano.

A ocorrência foi encaminhada para central de flagrantes de Chapadão do Céu. A polícia estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 240 mil reais ao crime organizado.