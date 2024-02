Carteiro morre após ser atacado por abelhas durante entrega no litoral de SP

Vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória e levada ao hospital de Bertioga (SP), mas não resistiu e morreu no local

Na última quinta-feira (15), em Bertioga, no litoral de São Paulo, um carteiro, de 58 anos, morreu após ter sido atacado por abelhas. Ele entregava uma encomenda no Centro da cidade quando recebeu as picadas e, logo em seguida, sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). A vítima foi socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que foram acionados por um pedreiro, para atender um homem que passava mal na Avenida Vicente de Carvalho, ao lado do Forte São João.

O homem foi socorrido em parada cardiorrespiratória e foi levado ao Hospital de Bertioga. A prefeitura, por meio do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do hospital, informou que apesar das manobras de reanimação, a vítima não resistiu.