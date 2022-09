Carro invade restaurante na Grande SP; duas pessoas ficam feridas

A Prefeitura de São Caetano informou, por meio de nota, que a condutora do veículo e o vigia do restaurante ficaram feridos

Lorena Barros

Um carro invadiu um restaurante e deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (23) em São Caetano do Sul (SP). O caso foi registrado na rua Santa Catarina, na região central do município.

À reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou que o acionamento para o local ocorreu às 12h26. Por não haver vítimas graves, o socorro foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Prefeitura de São Caetano informou, por meio de nota, que a condutora do veículo e o vigia do restaurante ficaram feridos. Os dois foram encaminhados à UPA Engenheiro Júlio Marcucci Sobrinho.

A condutora do veículo foi liberada após passar por exames. Já o vigia do restaurante, que sofreu um corte na cabeça e precisou ser suturado com cinco pontos, continuava em observação na noite de hoje. Ele não corre risco de morte.

A via foi bloqueada momentaneamente para socorro das vítimas e liberada na noite de hoje. A causa do acidente não foi identificada até o momento.

A reportagem entrou em contato com o restaurante Bom Bocado, onde o acidente foi registrado, em busca de informações sobre os danos causados ao estabelecimento, mas não recebeu retorno até o momento.