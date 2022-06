Carro fica destruído após ser imprensado entre duas carretas na BR-153

Nessa quinta, um carro de passeio ficou destruído após se envolver em um engavetamento com três caminhões, em trecho da BR-153

Na tarde dessa quinta-feira, 02, um carro de passeio ficou destruído após se envolver em um engavetamento com três caminhões, em trecho da BR-153 próximo ao município de Pugmil.

Os motoristas dos veículos ficaram feridos no acidente e não houve óbitos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e ao chegar ao local do acidente, identificou que o veículo de passeio, um Uno Mille com placa de Pugmil, foi praticamente esmagado entre dois dos três caminhões.

Os outros veículos pesados, entre eles dois caminhões tratores, sofreram danos parciais. Nas imagens é possível constatar a situação em que ficaram após o engavetamento. A corporação não informou a possível causa do acidente ou a quantidade de pessoas que estavam no carro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paraíso do Tocantins realizou os primeiros socorros aos condutores, com apoio de dois bombeiros que passavam pelo local logo após o acidente.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliavam na sinalização enquanto os bombeiros retiravam os veículos da rodovia.