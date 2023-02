Carro é imprensado entre dois caminhões

O acidente foi na manhã dessa terça-feira (7), ninguém ficou ferido

Um vídeo mostra o momento que um caminhão invade a pista, atinge, arrasta e imprensa carro contra um segundo caminhão em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. Ninguém ficou ferido. O acidente foi na manhã desta terça-feira (7), na rua Monsenhor Guilherme Schimidt.

Nas imagens, o carro chega a rodar na pista, antes de parar entre os dois caminhões.

A motorista do carro e médica veterinária Gabriela Cosme Barbosa, contou que estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo caminhão.

Segundo ela, se tivesse algum passageiro dentro do carro a pessoa provavelmente ficaria ferida, já que com a colisão um pedaço de metal foi parar dentro do automóvel.

A Polícia Militar disse que a maior parte dos acidentes registrados na cidade são provocados por imprudência.

O secretário de Defesa Social de São Mateus, coronel Carlos Wagner, disse que está sendo feito um plano de segurança que vai contemplar melhorias no trânsito da cidade.