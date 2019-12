Carretas sem documento sanitário são apreendidas transportando seis mil aves

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (17), duas carretas com quase seis mil aves, sem o documento sanitário, foram apreendidas pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adab). O caso só foi divulgado nesta quinta-feira (19).

As carretas foram apreendidas em Guanambi-BA. De acordo com a Adab, as duas carretas carregadas com 5,7 mil galinhas foram apreendidas após os condutores não atenderem ao sinal de parada emitido pelos fiscais.

A polícia foi acionada e os policiais perseguiram e interceptaram os veículos. As aves foram encaminhadas para o abate em frigorífico certificado, sob escolta da polícia.

Ainda segundo o órgão, produtores de outros estados tentam circular pela Bahia de forma ilegal. No entanto, sem o documento sanitário, as aves não podem ser comercializadas, o que colocaria em risco a sanidade de 18 milhões de animais do rebanho avícola do estado.