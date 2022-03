Carreta carregada de cerveja tomba e é saqueada em Porto Velho

O motorista não ficou ferido e foi submetido ao teste do bafômetro. De acordo com a polícia, o resultado deu negativo para embriaguez

Um acidente em uma rua de Porto Velho, na tarde desta quarta-feira, 9, resultou no tombamento de uma carreta carregada de cerveja. O condutor do veículo tentou realizar uma manobra que não deu certo. Parte da carga foi saqueada por populares que estavam presentes no momento do local.

Segundo testemunhas, o motorista tentou fazer uma curva no final da rua onde ocorreu acidente, porém, não se atentou na vala que fica à margem, uma vez que ela estava coberta com água da chuva.

Com a manobra, a carreta tombou e várias caixinhas de cervejas caíram do compartimento de carga. Populares foram até o local e saquearam parte do produto. A Polícia Militar foi chamada para conter a confusão.

O motorista não ficou ferido e foi submetido ao teste do bafômetro. De acordo com a polícia, o resultado deu negativo para embriaguez.