Capivara está há dias enrolada em arame farpado

Porém, segundo ativistas da causa animal nas redes sociais contam que o animal está assim há, pelo menos, 15 dias

A Polícia Militar Ambiental há dias tenta resgatar uma capivara ferida e com um arame farpado enrolado no corpo. O animal está em um condomínio residencial em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo a corporação, há ao menos três dias uma equipe tenta ajudar a capivara, mas, toda vez que alguém se aproxima, ela foge para a mata ou para o rio, assustada.

“Ela se esconde no rio e na mata quando percebe que a nossa equipe está presente. O animal está agitado e agressivo com toda a situação”, explica o secretário municipal interino do Meio Ambiente, Ricardo de Sousa, ao G1.

Porém, segundo ativistas da causa animal contam que o animal está assim há, pelo menos, 15 dias. De acordo com eles, até o momento, a Polícia Militar Ambiental ou a Guarda Florestal não apareceram.

Quando capturada, a capivara deve ser levada para o Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Selvagens (CEPTAS), onde ela será avaliada e diagnosticada para, futuramente, poder voltar à natureza.