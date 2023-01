Cão tem patas decepadas com foice em Fortaleza

Segundo as responsáveis pela organização, o animal chegou ao local em estado gravíssimo e agora já está estável

Uma ONG de proteção aos animais resgatou um cachorro que teve as patas traseiras decepadas por uma foice em Fortaleza nessa semana. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo as responsáveis pela organização, o animal chegou ao local em estado gravíssimo e agora já está estável.

Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico de três horas para amputar o restante dos membros. “Eu nunca me deparei com cenas tão fortes. Tinha partes já necrosadas, com larvas, odor muito forte. Ele estava com muitas dores”, contou uma das responsáveis pela ONG ao G1.

Agora, o cão precisará ficar mais três meses internado e uma cadeira de rodas para se locomover.