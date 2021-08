Cão é adotado por funcionários de posto

Os funcionários do posto se mobilizaram para cuidar do animal, até que ele se tornou mascote do local. O cão até ganhou crachá e máscara

Em Rosário Oeste (MT), um cachorro apareceu em um posto de combustível, com fome e muito magro. Felizmente, o animal foi adotado pelos funcionários do estabelecimento. De acordo com informações do G1, os funcionários do posto se mobilizaram para cuidar do animal, até que ele se tornou mascote do local. O cão até ganhou crachá e máscara. O cão foi batizado de ‘Branquinho’ e, segundo o frentista Odailson da Silva, o cachorro apareceu há cerca de dois anos. “Ele apareceu magro, com os pelos caindo e procurando comida”, contou. Além de ser uma fofura, o cachorro faz a segurança do local junto com um guarda durante a noite. “É muito boa a presença dele, principalmente para a guarda à noite. Ele acompanha em todos os lugares”, disse Odailson. Agora os funcionários do posto se revezam para cuidar do cão, como dar banho, colocar ração e dar muito carinho. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE