Caminhonetes avaliadas em mais de R$ 100 mil são cobertas pela maré no Pará

Ao furar a quarentena no Pará, dois donos de carros perderam seus veículos na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do estado. Avaliados em mais de R$ 100 mil, os automóveis foram cobertos pela maré. As imagens circulam pelas redes sociais.

A praia do Atalaia é uma das mais famosas do estado do Pará, onde é permitida a entrada de veículos na faixa de areia. Com isso, o ocorrido não chega a ser nenhuma novidade.

De acordo com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), o condutor do carro não percebeu a forte maré no local e atolou. O dono de uma caminhonete tentou ajudar, mas acabou preso na areia também.

Conforme estipulado pela prefeitura, o horário para o uso do local é de 7h às 17h, uma decisão tomada para conter a disseminação do coronavírus. Os banhistas desrespeitaram essa regra.

Em dias de verão e muito movimento, Atalaia chega a ter mais de 25 mil carros estacionados na areia.