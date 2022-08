Caminhonete com 31 botijões de gás pega fogo, em SC

Na carroceria havia 29 botijões de 13 kg, de uso doméstico, e outros dois de 45 kg

Uma caminhonete carregada com 31 botijões de gás pegou fogo na SC-108 em Nova Trento, no Vale do Itajaí, na noite de sábado (13). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), não houve vítimas.

O veículo se deslocava de Brusque, na mesma região, por volta das 18h40, quando o motorista ouviu um estouro na parte frontal da caminhonete. Segundo a polícia, ele, então, encostou o veículo no km 136,800 e percebeu que o fogo já tinha começado a se alastrar pelo motor.

A PMRv informou que o material inflamável foi retirado da carroceria a tempo e não houve feridos. O condutor, um homem de 26 anos, acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros para conter o incêndio.