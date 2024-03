Caminhão-tanque explode e motorista morre em BH

Oito moradoras ficaram feridas, o incêndio também atingiu uma unidade do Supermercados BH

Na madrugada desta quinta-feira (14) no encontro da MG-5 com o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, nas proximidades do bairro Goiânia, um caminhão-tanque se envolveu em uma colisão, resultando em uma explosão de grandes proporções. As chamas se espalharam, atingindo residências e apartamentos nas imediações do local do acidente.

O motorista do caminhão faleceu no local, vítima das chamas que o carbonizaram após ser arremessado do veículo. Além disso, outras oito pessoas, moradoras da região, ficaram feridas e foram prontamente socorridas por diversos meios disponíveis.

Testemunhas que passavam pela área relataram que o incêndio também atingiu uma unidade do Supermercados BH.

O acidente aconteceu por volta das 2h20, quando equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local. Além disso, a Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil também foram mobilizadas para auxiliar no atendimento da ocorrência e na investigação das causas deste trágico acontecimento.