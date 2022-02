Caminhão com trigo tomba e é saqueado pela população na Zona Sul do Recife

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pessoas pararam de levar o alimento somente com a chegada da equipe policial

Depois de tombar na manhã desta quarta-feira, 16, um caminhão carregado de trigo foi saqueado pela população de Ibura, na Zona Sul do Recife. O acidente aconteceu por volta das 7h no km 73,9 da BR-101 e segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pessoas pararam de levar o alimento somente com a chegada da equipe policial.

O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro que acusou resultado normal. Ele não teve ferimentos e passa bem.

Conforme a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou no acostamento. Ainda de acordo com a polícia, o homem teve apenas arranhões no braço e não precisou ser levado a uma unidade de saúde.