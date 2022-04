Caminhão-cegonha pega fogo na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para organizar o trânsito e retirar o caminhão da pista, que foi parcialmente interditada

Um caminhão-cegonha com 11 carros novos pegou fogo na manhã desta quinta-feira (11), na BR-116, no norte da Bahia.

Segundo o motorista do veículo, as chamas começaram nas rodas, com o caminhão ainda em movimento. Ele só teve tempo de sair e não conseguiu conter as chamas. Ele não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para organizar o trânsito e retirar o caminhão da pista, que foi parcialmente interditada.