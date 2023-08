Caminhão cai de ponte na região de Vitória e motorista morre

O caminhão caiu em um rio que passa sob a ponte. A cabine ficou submersa e as rodas para cima

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Uma pessoa morreu na queda de um caminhão de ponte no município de Fundão (ES), na região metropolitana de Vitória, na manhã desta quarta (16). Imagens de câmera de segurança mostram o momento da queda.

O veículo seguia no sentido Timbuí. A vítima era motorista do caminhão, viajava sozinha e foi identificada como Gilberto Alves de Souza, 30, morador de Viana, no mesmo estado, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O caminhão, que transportava material de supermercado, como caixas e sacolas, caiu em um rio que passa sob a ponte. A cabine ficou submersa e as rodas para cima.

A PRF informou não ter havido reação do motorista para evitar o acidente. Marcas de frenagem não foram localizadas na pista, e a hipótese da corporação é que o motorista dormiu ao volante. O trabalho de perícia ainda estava em andamento por volta das 16h30.

A concessionária que administra a rodovia informou que foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção da empresa, além da PRF, Samu, Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Corpo de Bombeiros.