Cadela recusa comida, e raio-x revela agulha na mandíbula

No sábado, 09, uma cadela engoliu uma agulha e precisou ir ao veterinário retirar o objeto, que ficou alojado na mandíbula sendo revelado por um exame de raio-x.

A tutora percebeu que tinha algo errado porque a cachorra rejeitava alimentação e água, mas não imaginava que ela havia engolido uma agulha.

Os médicos veterinários retiraram a agulha com uma pinça em uma clínica no Bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

Imagens de raio-x mostraram a agulha abaixo da mandíbula de Aysha, que tem 4 anos. Kennya Santos, tutora da cadela, procurou ajuda médica, ao perceber que a cadela não queria comer e, na segunda clínica que atendeu o animal, conseguiu salvá-la.

Momento de desespero

Kennya contou que sentiu medo de perder a cadela, descrita por ela como “uma vira-lata feliz e super bem cuidada”.

Retirada da agulha

O veterinário Kevin Gomes, que retirou a agulha da garganta de Aysha, disse que a cadela foi anestesiada e que ela, com a ajuda de mais dois profissionais, conseguiu encontrar o objeto apalpando a cadela.

Momento de alegria

O momento da retirada da agulha, segundo Gomes, foi de muita alegria e comemoração no centro cirúrgico.