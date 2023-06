Cadela gera 22 filhotes de uma vez só na Austrália

O parto aconteceu dentro da casa de seu tutor e durou cerca de 25 horas

Uma cadela chamada Honey gerou 22 filhotes de uma única ninhada na cidade de Perth, na Austrália. O parto durou cerca de 25 horas e foi acompanhado por seu tutor que contou com as orientações de um veterinário via ligação.

O tutor de Honey contou ao portal 7News que foi acordado pela cadela com um arranhão no rosto e após alguns minutos o primeiro filhote dela nasceu. Com dez horas de parto a cadela já havia dado à luz a 11 filhotes.

Após esse tempo, eles resolveram fazer uma pausa achando que o parto já havia cessado, mas quando ele voltou ele encontrou mais um filhote ao lado de Honey. “A gente achou que tinha parado e eles continuaram vindo. Cerca de 4h da manhã a gente ainda estava recebendo filhotes”, contou.

Segundo o homem, mesmo após o esforço a cadela está bem e saudável. Contudo, alguns filhotes acabaram morrendo, o que geralmente acontece com grandes ninhadas.