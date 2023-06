Vaticano divulga primeiras imagens do papa após cirurgia na região abdominal

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (15) as primeiras imagens do papa Francisco, 86, após ele ter sido submetido, na semana passada, a uma cirurgia na região abdominal

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (15) as primeiras imagens do papa Francisco, 86, após ele ter sido submetido, na semana passada, a uma cirurgia na região abdominal. As fotos mostram o pontífice em visita ao departamento de oncologia pediátrica do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado.

Nas imagens, o papa aparece em uma cadeira de rodas e cercado de pacientes e da equipe médica. Francisco conversou com algumas pessoas e recebeu cartas, desenhos e bilhetes durante a visita.

O papa deu entrada no hospital no último dia 7, quando passou por uma cirurgia de três horas para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior.

O procedimento foi divulgado de última hora e levantou preocupações sobre a saúde do pontífice.

Os médicos afirmam que a recuperação do papa progride conforme o cronograma. Segundo o Vaticano, ele deve receber alta na manhã desta sexta-feira (16). Enquanto isso, ele despacha do hospital. “A evolução clínica continua regularmente. Os exames de sangue estão normais”, diz o boletim médico.

A agenda do papa foi cancelada até domingo (18), e o Vaticano enfatizou que os eventos nos dias posteriores à data estão mantidos. Uma das visitas previstas ainda para este mês, nos dias 20 e 21, é a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos próximos meses, Francisco também pretende viajar a Portugal, de 2 a 6 de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Em 31 de agosto, o argentino tem viagem marcada à Mongólia.

A operação foi necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo papa, informou a equipe médica. Os procedimentos incluíram uma laparotomia, que consiste na abertura cirúrgica da cavidade abdominal, e uma operação plástica para reconstruir com prótese a parede abdominal.

Francisco está internado no 10º andar do hospital Gemelli, no mesmo quarto usado pelo papa João Paulo 2º, operado várias vezes na unidade. Segundo o Vaticano, o argentino expressou gratidão pelas muitas mensagens de apoio que tem recebido.

Ainda nesta quinta, o Vaticano divulgou comunicado no qual o pontífice se diz “profundamente chocado” com o naufrágio ocorrido na véspera próximo à Grécia que deixou ao menos 79 migrantes mortos. “O papa Francisco envia suas sinceras orações pelos muitos migrantes que morreram, seus familiares e todos os que ficaram traumatizados com esta tragédia”, diz trecho do comunicado.