Cadáver de mulher fica em casa por semanas e partes são comidas por gatos

O corpo de uma criadora de gatos foi encontrado parcialmente comido por 20 felinos, em Bataysk, Rússia.

Segundo apuração, a polícia acredita que ela estava morta havia duas semanas quando finalmente o seu corpo cercado pelos animais foi encontrado.

A descoberta só foi feita depois que uma funcionária chamou a polícia quando não conseguiu entrar em contato com a criadora.

“Os gatos foram deixados sozinhos por duas semanas”, afirmou um especialista em resgate de animais que cuidou de alguns dos gatos, da raça Maine Coon, após o recente e trágico incidente. “Não havia comida, então o que mais comer? É compreensível, né? Eles comeram o que havia”, acrescentou.

Boa parte dos gatos apreendidos já está em novas residências.

A raça tem porte grande e é originária do estado do Maine, nos Estados Unidos. É a terceira mais popular no mundo.