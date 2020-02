Cachorro que foi esfaqueado aguarda por adoção

Após ser esfaqueado por um desconhecido, Billy foi levado até uma clínica em estado de saúde crítico. Ele tinha perfurações de faca na bexiga e garganta.

Billy, também conhecido como Marrom, está recuperado e precisa de um lar. Segundo os responsáveis pela clínica, quando o caso ocorreu apareceram diversas pessoas interessadas, mas com o passar do tempo a fila diminuiu e ele segue no aguardo de um tutor.

Os interessados em adotar Billy podem entrar em contato com o estabelecimento pelo telefone: (47) 3360-2854. Billy é um animal dócil, os profissionais da clínica recomendam que o novo lar tenha um local grande para que ele possa brincar.