Cachorro policial é morta por onça ao tentar defender agentes

A cadela Honda, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi morta por uma onça ao tentar defender agentes em um acampamento. O caso aconteceu na última quarta-feira (16), na cidade de Urucará, a 261 km de Manaus.

O acampamento foi montado para intensificar as buscas por três caçadores que desapareceram na floresta no último dia 7.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) lamentou o falecimento e disse que ela faleceu “como uma guerreira”.

Nenhum agente foi ferido e, após a briga, a onça voltou para a mata. “A SSP-AM reconhece o trabalho que foi desenvolvido pela ‘Honda’ em diversas operações no Amazonas. Querida e conhecida pela tropa, o falecimento da companheira de batalha deixa o sentimento de luto para as forças de segurança do Estado”, informou em nota.