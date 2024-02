Cachorro é resgatado após ser chicoteado com corrente em Formosa

O resgate do cão ocorreu na última sexta-feira (23)

Um ato de maus-tratos a um cachorro foi registrado em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, quando o animal foi chicoteado com uma corrente no meio da rua.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso e está investigando o suspeito pelas agressões. Segundo relatos, o cachorro tremia muito e demonstrava medo das pessoas, evidenciando o trauma causado pelas agressões constantes.

A denúncia registrada aponta que o animal era vítima frequente de agressões físicas com correntes, o que configura um grave crime de maus-tratos.

O cão foi imediatamente encaminhado para receber tratamento veterinário adequado, contando com a colaboração de uma associação de proteção aos animais. Após sua recuperação, o cachorro será disponibilizado para adoção, buscando uma nova chance em um lar amoroso e seguro.

Enquanto isso, o suspeito responsável pelas agressões será indiciado pelo crime de maus-tratos, conforme as leis que protegem os animais e punem aqueles que os maltratam de forma cruel e injustificada.