Cachorro é flagrado entrando em padaria e roubando salame em Criciúma

Um vídeo publicado na sexta-feira, 20, mostram imagens de uma câmera de monitoramento, do momento exato que um cachorro entrando em uma padaria, furtando um pedaço de salame e saindo rapidamente do estabelecimento, que fica em Criciúma, no Sul catarinense.

O vídeo foi divulgado na rede social do próprio estabelecimento.

Segundo Ana Carolina Silvano, funcionária da padaria, o cão se chama Chico e é conhecido da vizinhança. Ela conta que o animal costuma ficar na frente da padaria à espera de alimento.

Dessa vez, no entanto, Chico resolveu pegar o salame por conta própria. Ana conta que o tutor até se dispôs a pagar pelo produto furtado, mas a loja deixou como cortesia para o animal.

“Fomos assAUtados, o meliante levou um salame. Todos estão bem, inclusive o dog!”, escreveu a equipe da padaria, em vídeo publicado na internet.

O “aussaltante” só foi descoberto pela dona do estabelecimento quando ele já deixava discretamente a cena do crime.

O crime acabou perdoado pelo local, já que o meliante se trata, na verdade, de um velho conhecido.