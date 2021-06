Cachorro ataca sua dona e outras 3 pessoas em Natal

Com o cachorro já instalado e após algum contato, Geovana resolveu levá-lo para um passeio onde o pit bull, Brad, atacou 4 pessoas

Geovana Martins, estudante, adotou um cachorro da raça pit bull pela internet, o animal tem 1 ano e 5 meses e foi nomeado como Brad. Com o cachorro já instalado e após algum contato, Geovana resolveu levá-lo para um passeio, durante durante a caminhada, Brad atacou 4 pessoas, incluindo sua dona. Ninguém se feriu seriamente.

Geovana, que tinha adotado o cachorro há 3 dias, contou ao G1 que foi ao mercadinho do bairro com a amiga, Ruth Teixeira com Brad, foi lá que tudo aconteceu. “Quando a gente tava dentro do mercado, eu aproveitei pra brincar com ele, porque eu já tinha tido contato com ele, e ele tinha reagido muito tranquilo. Eu achei que ele ia brincar comigo, porém ele deu a mordida no meu braço”, afirmou Ruth.

Ela destaca que várias pessoas tentaram ajudar, porém a ajuda foi em vão e gerou mais confusão, o pit bull só soltou o braço de Geovana quando uma funcionária do mercado jogou água gelada no animal. A amiga da dona, Ruth sofreu saiu da confusão com uma mordida no antebraço esquerdo, ela foi encaminhada ao hospital.

O cachorro ainda avançou em outras pessoas. Segundo informações do G1, ele mordeu Geovana no punho direito, próximo ao seio esquerdo e na perna. Geovana contou que foi tudo muito rápido. “Eu só me lembro de estar segurando ele no guia porque pensava assim: se soltasse ele, ele ia nela (Ruth) de novo. Quando ele me soltou, ele já foi pra cima de uma senhora, derrubou a senhora no chão. Foi muito rápido”, destaca.

O cachorro ainda feriu uma senhora que saia da igreja com duas mordidas, outra mulher que estava tentando ajudar também foi ferida. Ainda de acordo com o G1, o pit bull foi preso no quintal da casa da dona que decidiu acionar o Centro de Zoonoses para que Brad seja recolhido.