Caçador pisoteado por elefante é comido por leões

PUBLICIDADE 

Um caçador de rinocerontes foi pisoteado por um elefante e foi comido por um grupo de leões no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Outros caçadores afirmaram à família da vítima que ele havia sido morto por um elefante na terça-feira. Os parentes, então, notificaram a guarda florestal.

Autoridades conduziram uma busca e descobriram um crânio humano e um par de calças dois dias depois, nesta quinta-feira.

O Parque Nacional Kruger sofre com caçadores ilegais. Eles matam rinocerontes para vender seus chifres em países asiáticos, onde se acredita que tenham propriedades medicinais.

No sábado, as autoridades aeroportuárias de Hong Kong, na China, apreenderam o maior chifre de rinoceronte dos últimos cinco anos, avaliado em US$ 2,1 milhões (R$ 8,14 milhões).