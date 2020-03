PUBLICIDADE 

Acusado de mandar matar a modelo Eliza Samudio, o goleiro Bruno voltou a negar envolvimento no desaparecimento da mulher. Agora, Bruno disse que “o Bola é inocente” e que Macarrão tem faltado com a verdade.

Em entrevista ao jornal O Tempo, Bruno afirma que Bola foi perseguido pelo delegado do caso, Edson Moreira. “Até que me provem o contrário, para mim, o Bola é inocente. Nesse caso, ele é. Quero avaliar a prova que liga o Bola a esse assunto. Não tem. Foi muito mais naquela época lá, que tinha que condenar, quando o Macarrão falou no júri que o ‘Bruno agora é o mandante, agora fecha. O Bola é o executor’.

“Tá. Ele é o executor? Prova isso. Prova também que eu sou o mandante.”

Ainda na entrevista, Bruno declarou que, dez anos após o desaparecimento de Eliza, espera que Macarrão conte o que sabe sobre o caso. Para o goleiro, Macarrão é a chave para que o crime seja “desvendado”.

“Se ele foi a última pessoa a estar com a Eliza, por que ele não fala onde ela está então? Fala o que aconteceu realmente com ela. Não o que ele falou lá no júri, porque o júri é mentira”, ressaltou. Bruno disse que Macarrão já lhe contou o que realmente aconteceu, mas que cabe ao ex-braço direito esclarecer o caso. Macarrão não quis se pronunciar.

Após se destacar com as camisas de Atlético-MG e Flamengo, Bruno teve a carreira interrompida após ser condenado a 20 anos e 9 meses pela morte da modelo Eliza Samúdio, que ocorreu em 2010. Eliza morreu esquartejada, e o corpo nunca foi encontrado.