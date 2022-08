Britânico contrai bactéria que come tecidos após simples arranhão no joelho

Inicialmente, ele não se preocupou, porém, dias depois ele notou que sua perna havia dobrado de tamanho

O britânico Scott Neil, de 31 anos, levou um tombo na caminhada do trabalho para casa, no momento do ocorrido, tinha causado apenas um arranhão no joelho. Por meio desse machucado, o homem contraiu uma bactéria rara que come tecidos e que é potencialmente fatal, ele precisou passar por seis cirurgias.

Inicialmente, ele não se preocupou, porém, dias depois ele notou que sua perna havia dobrado de tamanho.

A dor era tanta que ele chorava de dor pedindo para levá-lo ao hospital. Na chegada ao pronto-socorro, ele desmaiou de dor.

Os médicos que o atenderam diagnosticaram o problema como sendo uma infecção rara chamada fascíte necrosante, que precisa de tratamento urgente.

Ao todo, o rapaz passou seis semanas no hospital para se recuperar da infecção. As cirurgias foram realizadas para retirar os tecidos mortos e impedir a propagação da bactéria.

O que é fasceíte necrosante?

Fasceíte necrosante (FN) é uma infecção bacteriana causada por vários tipos diferentes de bactérias que se movem rapidamente pelo corpo, atacando a pele e os tecidos moles. Sem tratamento imediato e tratamento precoce, a doença pode levar à morte.

As bactérias que causam a condição – como o estreptococo do grupo A e o Vibrio vulnificus – podem entrar no corpo através de aberturas na pele, como cortes e arranhões, queimaduras, picadas de insetos, perfurações e feridas cirúrgicas.

Os sintomas podem surgir em questão de dias ou mesmo horas. A pele infectada fica vermelha, quente ao toque e, às vezes, inchada. A pessoa geralmente sente dor intensa, muito mal-estar e febre alta.

O diagnóstico é feito com base na avaliação de um médico, radiografias e exames laboratoriais. O tratamento envolve a remoção da pele morta e a administração intravenosa de antibióticos.

De acordo com um estudo publicado na revista Skeletal Radiology, a fascite necrosante é rara, ocorrendo em apenas cerca de 0,4 pessoas por 100.000 a cada ano nos Estados Unidos.